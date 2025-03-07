Названо найсексуальніших боксерів світу: яке місце зайняв Усик

Експерти Slotozilla провели голосування за найкрасивішого боксера планети. Тут переможець, за їх словами, не став несподіваним.

Переможцем подібного голосування став британський боксер Ентоні Джошуа. Ей Джей набрав 29 відсотків голосів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Mirror.

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Кого обрали найсексуальнішим боксером

Перемога Джошуа не стала несподіванкою. Ентоні тріумфував завдяки своїй харизмі, статурі, стильним образам за межами боксерського рингу та медійності у боксі.

За спиною Ентоні зайняв позицію непереможний українець Олександр Усик. Останніми роками український чемпіон світу відзначається хорошим смаком у вбраннях на офіційних заходах. Також українець заморочується над своїми образами для виходів до рингу. Усик, попри далеку від перфектного знання англійської мови, завжди впевнено себе веде на усіх інтерв'ю. Олександру віддали 17 відсотків.

Топ-3 найкрасивіших боксерів планети замкнув ще один британець Кріс Юбенк. Нещодавно саме він відзначився підлим вчинком під час дуелі поглядів із Конором Бенном. Юбенк розбив яйце об голову майбутнього суперника.