Промоутер Джошуа назвав усіх можливих суперників британського супертяжа

Ентоні Джошуа вже відновив тренування, аби найближчим часом провести бій. Проте конкретики щодо наступного поєдинку британського боксера немає.

Едді Хірн висловився стосовно майбутнього свого підопічного. Промоутер назвав п'ять можливих суперників ЕйДжея у 2025 році, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Можливі суперники Джошуа

Функціонер вважає, що ідеальним варіантом для Ентоні Джошуа є реванш проти Даніеля Дюбуа. Проте для британського боксера існують інші варіанти розвитку подій.

Едді Хірн розповів, з ким може побитись ЕйДжей у наступному поєдинку. У списку потенційних суперників британця імениті та сильні боксери, які можуть завдати йому шкоди.

Даніель Дюбуа все ще є фаворитом на те, щоб стати наступним суперником. В ідеальному світі він (Джошуа – 24 канал) битиметься з Ф'юрі, якщо не вийде з Дюбуа. Є також Джозеф Паркер, з яким, на мою думку, вийшов би чудовий бій, є Агіт Кабаєл та Деонтей Вайлдер,

– сказав Хірн.

Промоутер наголосив, що Туркі Аль аш-Шейх хотів би побачити бій між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа у вересні минулого року. Тоді британець поступився своєму співвітчизнику нокаутом у п'ятому раунді.