Промоутер Джошуа розкрив чемпіонські умови, за яких екссуперник Усика завершить кар'єру

Кар'єра Ентоні Джошуа потрохи підходить до свого логічного закінчення. Однак перед тим, як повішати рукавички на цвях, перед Ей Джеєм стоїть ще декілька високих цілей.

Промоутер британського боксера Едді Хірн розкрив плани Ентоні Джошуа на фінал його кар'єри. Відомий функціонер розповів, що хоче досягнути Ей Джей перед відходом на заслужену пенсію, пише 24 Канал із посиланням на Metro.

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Джошуа хоче титульних боїв

Джошуа та його команда поставили перед собою серйозні чемпіонські цілі.

План для Джошуа не змінився. Перш ніж завершити кар'єру, він хоче знову стати чемпіоном світу у важкій вазі та стати триразовим чемпіоном, тож він прагнутиме битися з тим, у кого є пояс. Джошуа ніколи не відмовляється від бою – це не в його характері. Я розумію, що всі хочуть дізнатися про наступні кроки Ей Джея, але ми ще не обговорювали це,

– сказав Хірн.

Також промоутер заявив, що більше не буде жодних розмов про британську битву Джошуа – Ф'юрі, які зірвалась через закінчення кар'єри Тайсона.

Довідка. За спиною 35-річного Джошуа 32 проведені бої, у яких він здобув 28 перемог (25 – нокаутом), зазнавши 4-х поразок. Два фіаско Ей Джей отримав у поєдинках проти Олександра Усика, по ще одній поразці йому завдав Енді Руїз та Даніель Дюбуа.

Ентоні розповідав, що хотів замінити хворого Даніеля Дюбуа у бою проти Джозефа Паркера. Однак не зміг вийти у ринг 22 лютого в Ер-Ріяді через невелику травму.