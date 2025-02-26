Промоутер британского боксера Эдди Хирн раскрыл планы Энтони Джошуа на финал его карьеры. Известный функционер рассказал, что хочет достичь Эй Джей перед уходом на заслуженную пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на Metro.

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Джошуа хочет титульных боев

Джошуа и его команда поставили перед собой серьезные чемпионские цели.

План для Джошуа не изменился. Прежде чем завершить карьеру, он хочет снова стать чемпионом мира в тяжелом весе и стать трехкратным чемпионом, поэтому он будет стремиться драться с тем, у кого есть пояс. Джошуа никогда не отказывается от боя – это не в его характере. Я понимаю, что все хотят узнать о следующих шагах Эй Джея, но мы еще не обсуждали это,

– сказал Хирн.

Также промоутер заявил, что больше не будет никаких разговоров о британской битве Джошуа – Фьюри, которые сорвалась из-за окончания карьеры Тайсона.

Справка. За спиной 35-летнего Джошуа 32 проведенных боя, в которых он одержал 28 побед (25 – нокаутом), потерпев 4-х поражений. Два фиаско Эй Джей получил в поединках против Александра Усика, по еще одному поражению ему нанес Энди Руиз и Даниэль Дюбуа.

Энтони рассказывал, что хотел заменить больного Даниэля Дюбуа в бою против Джозефа Паркера. Однако не смог выйти в ринг 22 февраля в Эр-Рияде из-за небольшой травмы.