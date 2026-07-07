Джошуа розповів про легендарну перемогу над Кличком

Британський боксер Ентоні Джошуа пригадав свій легендарний бій із Володимиром Кличком. Поєдинок відбувся у квітні 2017 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

На кону бою були чемпіонські пояси IBF, WBA та IBO. Джошуа завоював їх, здобувши перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, повідомляє 24 Канал.

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Що Джошуа розповів про бій з Кличком?

Він на ютуб-каналі "DAZN Boxing" розповів, що день поєдинку почався з форс-мажору. Британський боксер змушений був добиратися на "Вемблі" без поліцейського супроводу, практично застрягши у величезному заторі на Північній кільцевій дорозі.

Довелося буквально маневрувати між машинами, щоб вчасно дістатися на арену. Коли я приїхав і вийшов, то побачив Віталія Кличка, а Володимир уже чекав у ринзі. Це був мій 19-й професійний бій. Я був відносно недосвідченим, але мав серце лева та величезні амбіції,

– сказав боксер.

Джошуа порівняв цей поєдинок із зустріччю досвідченого та молодого хижаків. Обидва боксери продемонстрували неймовірну силу ударів, шалене бажання перемогти та влаштували справжнє видовище для фанатів. Британець окремо відзначив неймовірну стійкість українського чемпіона.

Я дуже поважаю Кличка, тому що він не був нокаутований у класичному розумінні. Він залишався на ногах доти, доки вже фізично не міг продовжувати, і рефері зупинив бій. Саме так виглядає справжній великий боєць. Я вдячний йому за те, що того вечора він став моїм ідеальним суперником,

– наголосив британець.

Спортсмен зізнався, що після невдалої спроби добити Кличка у 5-му раунді він повністю виснажився і ледь не втратив контроль над боєм у 6-му трихвилинному відрізку, коли сам побував у важкому нокдауні. Проте йому вдалося повернути самовладання та дочекатися "другого дихання" ближче до чемпіонських раундів.

Перед вирішальним етапом Джошуа встиг звернутися до Володимира безпосередньо під час поєдинку.

У десятому раунді я знову відчув контроль над собою і сказав Кличку: "Я тебе дістану. Я тебе нокаутую". Я дочекався свого моменту і вже в одинадцятому раунді знайшов свій фірмовий удар – аперкот. Саме він став початком кінця для Кличка і привів до того, що новим об'єднаним чемпіоном світу став Ентоні Джошуа,

– підсумував він.

Під час цього бою Кличко був на 14 років старшим за свого суперника. Цей поєдинок став для нього завершальним у професійній кар'єрі.