На кону в этом бою стояли чемпионские пояса IBF, WBA и IBO. Джошуа завоевал их, одержав победу техническим нокаутом в 11-м раунде, сообщает 24 Канал.

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Что Джошуа рассказал о бою с Кличко?

Он на ютуб-канале "DAZN Boxing" рассказал, что день поединка начался с форс-мажора. Британский боксер был вынужден добираться до "Уэмбли" без полицейского сопровождения, практически застряв в огромной пробке на Северной кольцевой дороге.

Пришлось буквально маневрировать между машинами, чтобы вовремя добраться до арены. Когда я приехал и вышел, то увидел Виталия Кличко, а Владимир уже ждал на ринге. Это был мой 19-й профессиональный бой. Я был относительно неопытен, но у меня было сердце льва и огромные амбиции,

– сказал боксер.

Джошуа сравнил этот поединок со встречей опытного и молодого хищников. Оба боксера продемонстрировали невероятную силу ударов, безумное желание победить и устроили настоящее зрелище для фанатов. Британец отдельно отметил невероятную стойкость украинского чемпиона.

Я очень уважаю Кличко, потому что он не был нокаутирован в классическом смысле. Он оставался на ногах до тех пор, пока физически уже не мог продолжать, и рефери остановил бой. Именно так выглядит настоящий великий боец. Я благодарен ему за то, что в тот вечер он стал моим идеальным соперником,

– подчеркнул британец.

Спортсмен признался, что после неудачной попытки добить Кличко в 5-м раунде он полностью истощился и едва не потерял контроль над боем в 6-м трехминутном отрезке, когда сам оказался в тяжелом нокдауне. Однако ему удалось восстановить самообладание и дождаться "второго дыхания" ближе к чемпионским раундам.

Перед решающим этапом Джошуа успел обратиться к Владимиру прямо во время поединка.

В десятом раунде я снова почувствовал контроль над собой и сказал Кличко: "Я тебя достану. Я тебя нокаутирую". Я дождался своего момента и уже в одиннадцатом раунде нанес свой фирменный удар – апперкот. Именно он стал началом конца для Кличко и привел к тому, что новым объединенным чемпионом мира стал Энтони Джошуа,

– подытожил он.

Во время этого боя Кличко был на 14 лет старше своего соперника. Этот поединок стал для него заключительным в профессиональной карьере.