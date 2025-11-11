Скільки боїв залишилось у Джошуа до кінця кар'єри: чи є у планах Усик

Персона Ентоні Джошуа зараз є однією із найбільш обговорюваних у світі боксу. З'являється багато чуток щодо майбутнього Ей Джея у боксу після того, як стало відомо про бажання британця доєднатись до табору Олександра Усика.

Аналітик Гарет Девіс висловив свою думку щодо майбутньої кар'єри Ентоні Джошуа. На його думку, британському супертяжу залишилось провести у профі-рингу лише два поєдинки, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Скільки ще боїв залишилось провести Джошуа на профі-рингу?

Експерт пригадав слова команди британця, яка розповіла про підготовку Ентоні до наступного бою, якого він ще офіційно не отримав. Також Девіс роздумував, чому Джошуа із вересня 2024 року не провів жодного поєдинку.

"Я чув від його команди минулого тижня, що він закоханий у бокс більше, ніж будь-коли. Він бʼється з тінню, завжди залучений, говорить про бажання організувати більше боїв. У нього був цілий рік перерви. Це дивно. Я знаю, що йому зробили операцію на лікті, і, знаєте, йому, мабуть, потрібно було відновитися психологічно від того, що сталося проти Дюбуа минулого року, але це було 14 місяців тому. Це надзвичайно", – сказав аналітик.

Гарет Девіс припустив, якщо Джошуа проведе зустріч у карді вечора боксу у Стоктоні, то пауза без боїв Ентоні вже складе майже 15 місяців. Також аналітик не виключив варіанту, що повернення Ей Джея у ринг відбудеться у лютому 2026-го.

Це довгий час у його віці після того, через що він пройшов. Тож, я думаю, що у нього залишилося два бої: розминка і Тайсон Ф’юрі,

– зауважив Девіс.

Нагадаємо, що у вересні 2024-го у своєму крайньому бою Джошуа був нокаутований Даніелем Дюбуа. За спиною Ентоні 28 переможних зустрічей (25 – нокаутом) та 4 поразки (дані BoxRec).

Нещодавно Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, наскільки ймовірно побачити Ентоні у ринг ще до кінця 2025 року.

"Зараз листопад, і не встигнеш озирнутися, як буде грудень, і у нас закінчується час, якщо ми збираємося боксувати цього року. Хороша річ у такому восьмираундовому бою полягає в тому, що ти можеш вставити його за кілька тижнів. Нам не потрібно продавати на нього квитки. Нам не потрібно, щоб Ентоні був на пресконференціях. Нам не потрібно знімати проморолики, тому що це не для цього. Це для нього", – процитувало слова Хірна видання Boxing King Media.

