Ексчемпіон світу перенесе операцію перед поверненням у ринг: що відомо

Ентоні Джошуа повернеться на ринг у 2025 році. Однак перед цим колишньому чемпіону світу треба лягти на операційний стіл.

Ей Джей розповів, що йому потрібна операція. Також британський боксер назвав приблизний термін повернення до поєдинків, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Терміни відновлення Джошуа

Ентоні Джошуа наголосив, що зовсім скоро ляже на операційний стіл. Адже Ей Джей має проблеми з ліктем, що потребує хірургічного втручання.

Колишній чемпіон світу розповів, що відновлення після операції триватиме декілька місяців.

Я намагаюся привести своє тіло до ладу. Мені справді потрібно зробити невелику операцію на лікті, десь у травні. Ми узгоджуємо деталі. Я не буду в спортзалі приблизно шість-вісім тижнів, а потім, коли одужаю, повернуся,

– сказав Ей Джей.

Ім'я наступного суперника Ентоні Джошуа наразі невідомо. Британський боксер сподівається на повернення Тайсона Ф'юрі, щоб провести поєдинок.

Нагадаємо, що востаннє Ей Джей бився у вересні минулого року. Тоді британець поступився земляку Даніелю Дюбуа нокаутом у 5 раунді бою за звання чемпіона світу IBF у надважкій вазі.