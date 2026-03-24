Fight News 24
24 березня, 23:13
2

Джошуа похвалив непереможну українську боксерку

Олександра Власова
Основні тези
  • Ентоні Джошуа похвалив українську боксерку Кіру Макогоненко за її дебютний виступ, зазначивши, що вона ставала кращою з кожною хвилиною.
  • Кіра Макогоненко почала свою професійну кар'єру у березні 2026 року, перемігши Поліну Довгінку одноголосним рішенням суддів.

У суботу, 21 березня, відбувся боксерський вечір, організований Олександром Усиком. На заході виступила Кіра Макогоненко, а серед гостей був британський боксер Ентоні Джошуа.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі прокоментував для ютуб-каналу Boxing King Media переможний дебют української боксерки легкої ваги. Вона здолала у поєдинку свою співвітчизницю Поліну Довгінку.

Що сказав Джошуа про Макогоненко?

Джошуа зазначив, що це був хороший виступ і що все пройшло дуже вдало.

Макогоненко та її суперниця впоралися на високому рівні й обидві чудово себе проявили.

Він також відзначив, що таймінг у виступі Кіри був дуже вдалим.

Джошуа зауважив, що з кожною хвилиною Макогоненко ставала дедалі кращою.

Що я помітив, так це те, що з кожною хвилиною, з кожною секундою, ти ставала кращою,
– сказав Джошуа.

Що відомо про Кіру Макогоненко?

  • У 2024 році її визнали найкращою юніорською боксеркою року.

  • Під час розмови з "Чемпіоном" вона поділилася, що перші кроки до професійного рингу зробила ще у 2025 році, коли взяла участь у виставковому поєдинку в межах масштабного боксерського шоу напередодні бою Олександра Усика. Через вікові обмеження цей поєдинок не отримав офіційного статусу, проте став важливим етапом у підготовці до її повноцінного дебюту.

  • Повноцінний дебют Макогоненко на професійному рингу відбувся у березні 2026 року під час боксерського вечора, організованого промоутерською компанією Usyk 17 Promotions. Її суперницею стала українка Поліна Довгінка. Бій тривав усю дистанцію і завершився перемогою Макогоненко одноголосним рішенням суддів.