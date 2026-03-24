Ексчемпіон світу у надважкій вазі прокоментував для ютуб-каналу Boxing King Media переможний дебют української боксерки легкої ваги. Вона здолала у поєдинку свою співвітчизницю Поліну Довгінку.
Що сказав Джошуа про Макогоненко?
Джошуа зазначив, що це був хороший виступ і що все пройшло дуже вдало.
Макогоненко та її суперниця впоралися на високому рівні й обидві чудово себе проявили.
Він також відзначив, що таймінг у виступі Кіри був дуже вдалим.
Джошуа зауважив, що з кожною хвилиною Макогоненко ставала дедалі кращою.
Що я помітив, так це те, що з кожною хвилиною, з кожною секундою, ти ставала кращою,
– сказав Джошуа.
Що відомо про Кіру Макогоненко?
- У 2024 році її визнали найкращою юніорською боксеркою року.
Під час розмови з "Чемпіоном" вона поділилася, що перші кроки до професійного рингу зробила ще у 2025 році, коли взяла участь у виставковому поєдинку в межах масштабного боксерського шоу напередодні бою Олександра Усика. Через вікові обмеження цей поєдинок не отримав офіційного статусу, проте став важливим етапом у підготовці до її повноцінного дебюту.
Повноцінний дебют Макогоненко на професійному рингу відбувся у березні 2026 року під час боксерського вечора, організованого промоутерською компанією Usyk 17 Promotions. Її суперницею стала українка Поліна Довгінка. Бій тривав усю дистанцію і завершився перемогою Макогоненко одноголосним рішенням суддів.