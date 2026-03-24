Экс-чемпион мира в супертяжелом весе прокомментировал для ютуб-канала Boxing King Media победный дебют украинской боксерки легкого веса. Она одолела в поединке свою соотечественницу Полину Довгинку.
Что сказал Джошуа о Макогоненко?
Джошуа отметил, что это было хорошее выступление и что все прошло очень удачно.
Макогоненко и ее соперница справились на высоком уровне и обе прекрасно себя проявили.
Он также отметил, что тайминг в выступлении Киры был очень удачным.
Джошуа заметил, что с каждой минутой Макогоненко становилась все лучше и лучше.
Что я заметил, так это то, что с каждой минутой, с каждой секундой, ты становилась лучше,
– сказал Джошуа.
Что известно о Кире Макогоненко?
- В 2024 году ее признали лучшей юниорской боксеркой года.
Во время разговора с "Чемпионом" она поделилась, что первые шаги к профессиональному рингу сделала еще в 2025 году, когда приняла участие в выставочном поединке в рамках масштабного боксерского шоу накануне боя Александра Усика. Из-за возрастных ограничений этот поединок не получил официального статуса, однако стал важным этапом в подготовке к ее полноценному дебюту.
Полноценный дебют Макогоненко на профессиональном ринге состоялся в марте 2026 года во время боксерского вечера, организованного промоутерской компанией Usyk 17 Promotions. Ее соперницей стала украинка Полина Довгинка. Бой длился всю дистанцию и завершился победой Макогоненко единогласным решением судей.