Экс-чемпион мира в супертяжелом весе прокомментировал для ютуб-канала Boxing King Media победный дебют украинской боксерки легкого веса. Она одолела в поединке свою соотечественницу Полину Довгинку.

Что сказал Джошуа о Макогоненко?

Джошуа отметил, что это было хорошее выступление и что все прошло очень удачно.

Макогоненко и ее соперница справились на высоком уровне и обе прекрасно себя проявили.

Он также отметил, что тайминг в выступлении Киры был очень удачным.

Джошуа заметил, что с каждой минутой Макогоненко становилась все лучше и лучше.

Что я заметил, так это то, что с каждой минутой, с каждой секундой, ты становилась лучше,

– сказал Джошуа.

Что известно о Кире Макогоненко?