"Зараз цього не станеться": промоутер повідомив тривожні новини щодо Джошуа
- Ентоні Джошуа потрапив у ДТП наприкінці 2025 року, в якій загинули його тренери, і через це, ймовірно, більше не повернеться у професійний бокс.
- Промоутер Едді Гірн повідомив, що Джошуа тренується, але ще не готовий до повноцінних боксерських тренувань, і бій проти Тайсона Ф'юрі, який планувався до аварії, тепер під питанням.
Наприкінці 2025 року Ентоні Джошуа потрапив у ДТП, в якій загинули його тренери. Після цього британець, ймовірно, більше не повернеться у професійний бокс.
Промоутер Едді Гірн заявив, що немає гарантії, що Джошуа знову буде битися. Про це він сказав у коментарі First Round TV, інформує DAZN.
Що відомо про повернення Джошуа?
Гірн висловив сподівання, що 36-річний спортсмен повернеться, адже любить бокс і може вести за собою молодих бійців.
З точки зору боксу, те, що він пережив у фізичному плані, теж було нелегко. Люди, ймовірно, не усвідомлюють масштабу цього,
– сказав промоутер.
За повідомлення менеджера боксера, він тренується, але ще певний час не буде готовий повернутися до повноцінних боксерських тренувань. Ба більше, Гірн розповів, що до аварії в команді планували бій проти Тайсона Ф'юрі.
Очевидно, що зараз цього не станеться, і я не знаю, чи станеться це взагалі коли-небудь у майбутньому. Але я думаю, що в найближчі кілька тижнів або місяць він може почати повертатися, потроху нарощувати інтенсивність тренувань і дивитися, у якій він формі,
– підсумував промоутер.
Що відомо про ДТП з Джошуа?
Наприкінці 2025 року Lexus, у якому був ексчемпіон світу у важкій вазі Джошуа потрапив у смертельну аварію в Нігерії.
Автомобіль перевищив швидкість і врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули 2 тренери боксера – Латіф Айоделе та Сін Гамі. Один із них перебував на передньому пасажирському сидінні, інший – на задньому поруч із Джошуа. Сам спортсмен отримав незначні травми.
Після цього з'явилася інформація, що Джошуа вирішив завершити професійну кар'єру. Однак тоді Гірн сказав, що "Ей-Джей" продовжить кар'єру.
Додамо, що останній бій британець провів 20 грудня, коли нокаутував Джейка Пола. За даними BoxRec, для британця це була 29 перемога та 26 дострокова. У його пасиві чотири поразки, дві з яких Олександру Усику.