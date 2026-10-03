"Будь-де та будь-коли": понижений у статусі російський боксер зухвало відповів Джошуа

Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Мурат Гассієв відповів на слова британця Ентоні Джошуа. Боксери обговорювали можливість проведення очного поєдинку.

Росіянин записав відеозвернення, у якому висловив готовність зустрітися з колишнім чемпіоном світу в ринзі "будь-де та будь-коли". Ролик спортсмен опублікував у соціальних мережах.

Що сказав скандальний боксер Гассієв

Конфлікт розгорівся на тлі рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) виставити вакантний титул "суперчемпіона" (WBA Super) на кін поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, який запланований на 11 грудня. При цьому організація фактично понизила Гассієва до статусу "регулярного" чемпіона (WBA Regular), не порадившись із самим боксером. Гассієв назвав такі дії несправедливими, оскільки він втратив статус головного чемпіона організації поза рингом.

Згодом Джошуа на пресконференції заявив, що в разі перемоги над Ф'юрі хоче провести свій наступний бій саме проти Гассієва.

Ентоні, я чув, що ти хочеш боксувати зі мною. Я готовий, давай зробимо це. Будь-де та будь-коли,

– відповів на це Гассієв.

Згідно з регламентом WBA, майбутній володар титулу WBA Super (переможець пари Джошуа – Ф'юрі) буде зобов'язаний упродовж 18 місяців провести обов'язковий захист проти володаря пояса WBA Regular, яким наразі й є Гассієв.