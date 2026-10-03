Россиянин записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться с бывшим чемпионом мира на ринге "где угодно и когда угодно". Ролик спортсмен опубликовал в социальных сетях.

Что сказал скандальный боксер Гассиев

Конфликт разгорелся на фоне решения Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выставить вакантный титул "суперчемпиона" (WBA Super) на кон в поединке между Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, который запланирован на 11 декабря. При этом организация фактически понизила Гассиева до статуса "регулярного" чемпиона (WBA Regular), не посоветовавшись с самим боксером. Гассиев назвал такие действия несправедливыми, поскольку он лишился статуса главного чемпиона организации вне ринга.

Впоследствии Джошуа на пресс-конференции заявил, что в случае победы над Фьюри хочет провести свой следующий бой именно против Гассиева.

Энтони, я слышал, что ты хочешь боксировать со мной. Я готов, давай сделаем это. Где угодно и когда угодно,

– ответил на это Гассиев.

Согласно регламенту WBA, будущий обладатель титула WBA Super (победитель пары Джошуа – Фьюри) будет обязан в течение 18 месяцев провести обязательную защиту против обладателя пояса WBA Regular, которым в настоящее время и является Гассиев.