Джошуа кинув виклик Ф'юрі: легенда боксу назвав переможця британської битви
- Ентоні Джошуа здолав Джейка Пола та кинув виклик Тайсону Ф'юрі, заявивши про готовність битися в 2026 році.
- Леннокс Льюїс вважає, що шанси боксерів у потенційному бою Джошуа – Ф'юрі рівні, і переможе той, хто перший завдасть нокаутуючого удару.
Ентоні Джошуа у ніч з 19 проти 20 грудня бився проти Джейк Пола. Британський боксер здолав американського блогера в очному протистоянні та кинув виклик Тайсону Ф'юрі.
Леннокс Льюїс висловився про потенційний бій Джошуа – Ф'юрі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням FightHype.
Що сказав Льюїс про бій Джошуа – Ф'юрі?
Легенда боксу зробив прогноз на поєдинок між "Ей Джеєм" та "Циганським королем". Окрім того, він наголосив, що уся спільнота хоче побачити бій у Лондоні.
На його думку, шанси боксерів рівні. Переможе той, хто перший завдасть влучного та нокауютуючого удару.
Ну, у вас є одна людина, про яку ви знаєте, що вона має хороші боксерські здібності, а інша людина має хороший нокаутуючий удар. Тож це міць проти майстерності. Той, хто влучить першим,
– сказав Льюїс.
Нагадаємо, що Джошуа достроково здолав Пола. Британський боксер нокаутував американського боксера у шостому раунді.
Як Джошуа кинув виклик Ф'юрі?
"Ей Джей" після поєдинку проти Пола заговорив про бій з Тайсоном Ф'юрі. Як повідомляє Netflix Sports, виступив із гучною заявою.
"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – сказав Ентоні.
Що відомо про потенційний бій Джошуа – Ф'юрі?
Нещодавно Ф'юрі назвав умову, за якої повернеться на професійний ринг. "Циганський король" готовий знову битися, якщо отримає правильну пропозицію.
Окрім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що боксери домовилися про проведення поєдинку. Бій може відбутися у 2026 році.
Також Ф'юрі звернувся до Джошуа перед поєдинком з Полом. Він розніс британського боксера за його слова.