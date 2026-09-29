"Він обрав Усика – і ось що сталося": тренер назвав фатальну помилку Джошуа перед боєм із Ф'юрі

Відомий британський тренер Шейн Макгіган висловився щодо очікуваного поєдинку між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі – Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. На думку фахівця, ситуація навколо організації цього бою вже набуває комічного характеру через численні затримки з боку промоутерів і менеджерів.

В інтерв'ю ютуб-каналу Seconds Out він також назвав свого фаворита та закликав усі сторони відмовитися від закулісних маневрів. Він вважає, що настав час менше обговорювати позиції таких промоутерів, як Едді Гірн і Дейна Вайта, та більше уваги приділити самим боксерам і їхнім думкам щодо можливого протистояння.

Помилка Ентоні Джошуа

Головною точкою відліку нинішніх проблем Макгіган вважає рішення Джошуа відмовитися від відступних у 2022 році після першої поразки від Олександра Усика. Тоді "Ей-Джей" міг дозволити українцю та Ф'юрі провести об'єднавчий бій, але обрав реванш.

У своєму коментарі тренер емоційно звернувся безпосередньо до Джошуа.

Замість того, щоб узяти відступні, він вийшов на поєдинок з Усиком – і ось що сталося. І так, це твій останній шанс. Не змарнуй його,

– зазначив експерт.

Він переконаний, що Ф'юрі зараз прагне цього поєдинку як ніхто інший, особливо після того, як Джошуа побував у нокдауні в попередньому бою.

Оцінюючи шанси боксерів, Макгіган віддав перевагу "Циганському королю", хоча й залишив інтригу.

Щодо того, хто переможе – я б, звісно, віддав перевагу Тайсону Ф'юрі. Він краще зберігся і є більш природженим боксером. Але списувати "Ей-Джея" з рахунків не варто: у нього завжди є шанс панчера. Так, він став вразливішим, ніж раніше, ніколи не вирізнявся надзвичайною міцністю чи витривалістю, але завжди був дуже небезпечним в атаці,

– сказав він.

Експерт додав, що цей поєдинок мав відбутися багато років тому, оскільки обидва боксери вже "давно пройшли свій пік".

Нагадаємо, що поєдинок між Джошуа та Ф'юрі запланований на 11 грудня в Кардіффі на Principality Stadium.