Зустріч бійців переросла у повний хаос після того, як бій зупинили. Деталі скандалу розповідає 24 Канал.

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У Манчестері боксер напав на свого суперника

Захист титулу чемпіона у напівважкій вазі закінчився для Тейлора розчаруванням, адже він не зміг продовжувати поєдинок. Боєць поскаржився на травму ока в п'ятому раунді.

Джеб Флойда, здавалося, оглушив Ентоні, який відступив, а потім голосно поскаржився на проблему з оком. Зрештою, бій зупинили, оголосивши нічию.

Після цього розлючений американець кинувся через ринг, щоб напасти на Флойда, але його швидко зупинили охоронці та секунданти.

Тейлор напав на Флойда: дивіться відео

Як повідомили під час прямого ефіру, Тейлор стверджував, що Флойд, ймовірно, мав на рукавичках засіб Icy Hot, що могло викликати подразнення очей в Ентоні. Після того як їх розняли, Тейлор продовжував перебувати в стані істерики, деякий час лежачи на канвасі, а потім його допомогли покинути ринг.

Цей рівний поєдинок був сповнений напружених моментів, зокрема, Тейлор штовхнув Флойда наприкінці раунду.

Тейлор не зміг здобути свою першу перемогу з 2024 року, але все одно залишив Манчестер зі своїм титулом.

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