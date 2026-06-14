Зустріч бійців переросла у повний хаос після того, як бій зупинили. Деталі скандалу розповідає 24 Канал.
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У Манчестері боксер напав на свого суперника
Захист титулу чемпіона у напівважкій вазі закінчився для Тейлора розчаруванням, адже він не зміг продовжувати поєдинок. Боєць поскаржився на травму ока в п'ятому раунді.
Джеб Флойда, здавалося, оглушив Ентоні, який відступив, а потім голосно поскаржився на проблему з оком. Зрештою, бій зупинили, оголосивши нічию.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Після цього розлючений американець кинувся через ринг, щоб напасти на Флойда, але його швидко зупинили охоронці та секунданти.
Тейлор напав на Флойда: дивіться відео
Як повідомили під час прямого ефіру, Тейлор стверджував, що Флойд, ймовірно, мав на рукавичках засіб Icy Hot, що могло викликати подразнення очей в Ентоні. Після того як їх розняли, Тейлор продовжував перебувати в стані істерики, деякий час лежачи на канвасі, а потім його допомогли покинути ринг.
Цей рівний поєдинок був сповнений напружених моментів, зокрема, Тейлор штовхнув Флойда наприкінці раунду.
Тейлор не зміг здобути свою першу перемогу з 2024 року, але все одно залишив Манчестер зі своїм титулом.
Головна подія шоу
- У головному бою вечора на Manchester Arena Томмі Ф'юрі переміг велетенського стронгмена Едді Холла.
- Бій тривав 6 раундів по 2 хвилини. Томмі більшу частину поєдинку уникав жорстких обмінів і постійно рухався, а Холл агресивно йшов вперед, намагаючись наздогнати його.
- Ф'юрі перегравав суперника завдяки швидкості та маневреності, а Едді втомлювався і часто заходив у клінчі. У підсумку судді віддали перемогу Томмі Ф'юрі з рахунками 59:56, 58:56 та 57:57.