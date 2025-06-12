Тепер на мексиканського боксера чекатиме новий виклик у бою із непереможеним Теренсом Кроуфордом. Ерік Моралес зробив прогноз на найочікуваніший мегафайт року, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Прогноз від Моралеса

Легенда боксу виділив перевагу Сауля Альвареса у вазі через те, що для Теренса Кроуфорда у цьому дивізіоні. Проте ключову роль може відіграти висока технічна майстерність "Мисливця".

Ерік Моралес наголосив, що Теренс Кроуфорд задля бою проти Сауля Альвареса піднявся на дві вагові категорії, починаючи кар'єру з напівсередньої ваги. На його думку, якби Канело був більшим та потужнішим, тоді бій був би нерівним.

Кроуфорд має більший розмах рук, він швидший та технічніший боєць, ніж Канело, тому я не бачу великої різниці. У цьому бою може трапитися багато несподіванок. Вони можуть вивчати один одного всі 12 раундів, але якщо все піде за планом, Кроуфорд може здобути перемогу,

– сказав Моралес.

Нагадаємо, що бій Альварес – Кроуфорд відбудеться 13 вересня 2025 року. Боксери зустрінуться у Лас-Вегасі.

Раніше Хуліо Сезар Чавес поділився своїм прогнозом на бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.