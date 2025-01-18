62-річний культовий колишній боксер виділив одну перевагу, яка завжди приносить перемогу Олександру Усику. Українець просто не залишає шансів суперникам завдяки великій кількості викинутих ударів, пише 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Оце так Усика звинуватили у зірванні бою Ф'юрі – Джошуа

Хто б переміг у трилогіях Усик – Ф'юрі та Усик – Джошуа

Евандер Холіфілд спрогнозував переможця бої, якби Усику влаштували трилогії проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

Трилогії з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі? Усик знову переможе. Ось і все. Нічого не зміниться, якщо не поміняється підхід. Подивіться на Усика, він неймовірний, він досі у формі – це найголовніша річ. Усик знає, що він переможе, адже завжди викидає більше ударів,

– сказав Холіфілд.

Дехто у світі боксу подейкував, що трилогії у протистоянні Усик – Ф'юрі бути. Але навряд непереможний українець знайде стимул та мотивацію втретє вийти у ринг проти "Циганського короля", який у січні 2025-го року заявив, що йде із профі-рингу.

Як відбувались протистояння Усика проти Ф'юрі та Джошуа

Перший бій Усик – Джошуа відбувся 25 вересня 2021-го року на стадіоні футбольного клубу АПЛ Тоттенхема. Олександр переміг за одноголосним рішенням суддів та здобув чотири пояси WBA Super, IBF, WBO та IBO.

У серпні 2022-го боксери знову зійшлись на одному ринзі. Цього разу Усик та Джошуа провели двобій у Джидді (Саудівська Аравія). Бійці знову видали 12-раундовий поєдинок, у якому за роздільним рішенням суддів тріумфував Олександр – 115-113, 113-115 та 116-112. Українець захистив свої чемпіонські титули та додав до них ще пояс The Ring.

У лютому 2024-го Усик повинен був побитись із Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Але за декілька днів до бою "битву століття" перенесли через травму Тайсона. Титани хевівейту зустрілись у ринзі 18 травня того ж року та видали мегацікавий двобій, який тривав усі 12 раундів. Хоча битва могла закінчитись ще у 9-му раунді, коли Усик був близьким до нокауту. Однак перемога нікуди не втекла від Олександра – 114-113, 113-114; та 115-112 (роздільне рішення суддів на користь українця).

21 грудня минулого року Усик дав реванш Ф'юрі, але Тайсон не скористався добротою Олександра. Український супертяж здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів в Ер-Ріяді – тричі 116-112.