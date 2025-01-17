Американець серед інших боксерів відзначив Енді Руїса. Холіфілд підкреслив сильні сторони ексчемпіона світу, які йому сподобались, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

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Чим Руїс вразив Холіфілда

Евандер Холіфілд розповів, що він спарингував з Енді Руїсом, тому впевнений, що він міг себе проявити. Американець зазначив, що тобі йому було 46, а його співвітчизнику всього 19 років.

Легенда боксу зізнався, що не міг повірити в те, що Руїс у такому віці був дуже агресивним і впевненим у власних силах. Евандер Холіфілд підкреслив, що Енді тоді йшов у перед, тому був агресивним навіть у спарингах.

Холіфілд також відзначив якості Енді Руїса. Зокрема, Евандеру сподобалась швидкість рук колишнього чемпіона світу.

Ви дивитеся на Руїса, і він виглядає так, ніби взагалі не вміє битися. Ніщо не говорить вам, що Енді може вийти в ринг і здивувати суперника, але він постійно так робив. У нього швидкі руки і він вміє бити дуже сильно. Але ніхто, здавалося, цього не знав,

– сказав Холіфілд.

Зазначимо, що Енді Руїс востаннє з'являвся у рингу 3 серпня 2024 року. Тоді боксер зміг звести внічию тяжкий поєдинок проти американця Джарелла Міллера.