Американец среди других боксеров отметил Энди Руиса. Холифилд подчеркнул сильные стороны экс-чемпиона мира, которые ему понравились, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

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Чем Руис поразил Холифилда

Эвандер Холифилд рассказал, что он спарринговал с Энди Руисом, поэтому уверен, что он мог себя проявить. Американец отметил, что тебе ему было 46, а его соотечественнику всего 19 лет.

Легенда бокса признался, что не мог поверить в то, что Руис в таком возрасте был очень агрессивным и уверенным в собственных силах. Эвандер Холифилд подчеркнул, что Энди тогда шел в перед, поэтому был агрессивным даже в спаррингах.

Холифилд также отметил качества Энди Руиса. В частности, Эвандеру понравилась скорость рук бывшего чемпиона мира.

Вы смотрите на Руиса, и он выглядит так, будто вообще не умеет драться. Ничто не говорит вам, что Энди может выйти в ринг и удивить соперника, но он постоянно так делал. У него быстрые руки и он умеет бить очень сильно. Но никто, казалось, этого не знал,

– сказал Холифилд.

Отметим, что Энди Руис в последний раз появлялся в ринге 3 августа 2024 года. Тогда боксер смог свести вничью тяжелый поединок против американца Джарелла Миллера.