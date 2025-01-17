"Ніби не вміє битися": легендарний Холіфілд назвав супертяжа, який його здивував

Евандер Холіфід пригадав минуле, коли він був чинним боксером. Колишній абсолютний чемпіон світу назвав супертяжа, який його вразив.

Американець серед інших боксерів відзначив Енді Руїса. Холіфілд підкреслив сильні сторони ексчемпіона світу, які йому сподобались, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

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Чим Руїс вразив Холіфілда

Евандер Холіфілд розповів, що він спарингував з Енді Руїсом, тому впевнений, що він міг себе проявити. Американець зазначив, що тобі йому було 46, а його співвітчизнику всього 19 років.

Легенда боксу зізнався, що не міг повірити в те, що Руїс у такому віці був дуже агресивним і впевненим у власних силах. Евандер Холіфілд підкреслив, що Енді тоді йшов у перед, тому був агресивним навіть у спарингах.

Холіфілд також відзначив якості Енді Руїса. Зокрема, Евандеру сподобалась швидкість рук колишнього чемпіона світу.

Ви дивитеся на Руїса, і він виглядає так, ніби взагалі не вміє битися. Ніщо не говорить вам, що Енді може вийти в ринг і здивувати суперника, але він постійно так робив. У нього швидкі руки і він вміє бити дуже сильно. Але ніхто, здавалося, цього не знав,

– сказав Холіфілд.

Зазначимо, що Енді Руїс востаннє з'являвся у рингу 3 серпня 2024 року. Тоді боксер зміг звести внічию тяжкий поєдинок проти американця Джарелла Міллера.