Непереможний боксер хоче відібрати пояс в Усика, але є один нюанс

Олександр Усик володіє поясами WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті. У списку потенційних суперників непереможного українця з'явився ще один боксер, який претендує на чемпіонський титул Усика.

Мова йде про 30-річного британського боксера Фабіо Вордлі. Спершу досвідченому бійцю слід провести бій, аби стати обов'язковим претендентом на титул WBA у надважкій вазі. Лише після перемоги у такому поєдинку Вордлі зможе претендувати на пояс Олександра Усика, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Новий потенційний суперник для Усика

Якраз ці дві цілі стоять перед Фабіо.

План на цей рік – стати обов'язковим претендентом або побитися за титул. Потрібно зробити правильні кроки. Перше місце в рейтингу WBA – це чудовий початок для виконання мого плану. Я зобов'язаний продовжувати в тому ж дусі,

– сказав Вордлі.

Хто такий Фабіо Вордлі? 30-річний боксер із Великої Британіїю За спиною Вордлі 19 боїв на профі-рингу, у яких він здобув 185 перемог (17 – нокаутом) та один двобій закінчився нічиєю (проти Фрейзера Кларка). Востаннє виходив у ринг 12 жовтня 2024-го року, коли вже у першому раунді нокаутував все того ж Кларка.

Відзначимо, що Усик може втратити чемпіонський пояс за версією WBA. Причина ховається у тому, що Олександр не проводить захистів титулів з обов'язковими претендентами на них або тимчасовими чемпіонами.

Нагадаємо. Перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі Усик свідомо відмовився від поясу IBF та втратив статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яке завоював завдяки першій перемозі над "Циганським королем".

Однак боксерські організації можуть зробити виняток з правил для непереможного українця, якщо той у найближчому майбутньому домовиться про бій проти переможця поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. 22 лютого в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії) відбудеться захист титулу IBF для Дюбуа, який вже раніше кинув виклик Усика на реванш, який українець прийняв.

Раніше повідомлялось, що український чемпіон світу разом із командою приїдуть на бій Дюбуа – Паркер у Саудівську Аравію.