Мова йде про реванш із Дереком Чісорою. Олександр Усик не виключає варіанту бою із британським екссуперником, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Варте уваги Не хочу битись, – Усик відверто розповів, коли проведе наступний бій

Великі плани Усика

Чемпіон світу зізнався, що у майбутньому хотів би провести бій у столиці України. На жаль, наразі це неможливо через продовження великої війни проти Росії.

Бій із Чісорою? Так, це можливо, але не зараз. У майбутньому я хочу поєдинок на стадіоні у Києві. Зараз це неможливо, тому що у нас триває війна,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що Чісора включив Усика у трійку бажаних суперників на свій ювілейний 50-й бій у профі-ринзі. Саме за кандидатуру Олександра було найбільше овацій після нещодавньої перемоги Дерека над Отто Валліном. Також у цю топ-3 Чісори увійшли Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Довідка. 31 жовтня 2020-го року Усик та Чісора вже виходили в один ринг. Тоді за одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Олександр – 117-112 та двічі 115-113. Українець виграв титул чемпіона WBO Inter-Continental, яким володів британець.

У ЗМІ зазначають, що Чісора не отримає топового гіганта хевівейту на свій 50-й бій у професійній кар'єрі.

Олександр Усик чекає бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який відбудеться вже 22 лютого в Ер-Ріяді. На кону стоятиме титул IBF, яким поки що володіє Дюбуа. Саме у цьому поєдинку визначиться наступний суперник українця, з яким він поб'ється за "абсолют" у надважкій вазі.

Якщо це буде Дюбуа, то Даніель отримає бажаний реванш від непереможного українця, якому він програв влітку 2023-го.