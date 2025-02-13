41-річний ветеран боксу тріумфував за рішенням суддів після 12-раундової битви. В останніх раундах Дерек Чісора тримався на останніх морально-вольових, але жертви були не марні.

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Чому Чісора не отримає бажаних суперників

Після перемоги Чісора зробив гучний перформанс із голосуванням за свого наступного суперника. Дерек продемонстрував публіці три фото – Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. За кандидатуру українця були найбурхливіші овації.

Дерек мріє побитись із топових супертяжем у своєму ювілейному 50-му бою та піти на пенсію на красивій ноті. Однак експерти видання Boxingnews24 не вірять у те, що Чісора отримає топового гіганта хевівейту у своєму прощальному поєдинку, інформує 24 Канал.

Експерти запевняють, що нікому не буде цікаво організовувати бій ветерана Чісори проти досі непереможного Усика, у якого інші пріоритети на останок кар'єри.

Кумедно дивитися, як Чісора після перемоги над Валліном намагається тиснути на Усика, викликаючи його на бій. Бо цього не буде. Нікому не цікаво, як Усик декласує ветерана Чісору з 13 поразками у кар'єрі. З ним не битимуться Усик, Джошуа чи Дюбуа. У Дерека все гаразд у житті, він заробив приблизно 15 мільйонів доларів, йому гроші не потрібні, хоча він хоче продовжувати битися,

– заявили експерти видання.

Довідка. У своїх 49 боях Дерек Чісора здобув 36 перемог (23 – нокаутом) та зазнав 13 поразок (4 – нокаутом).

Усик чекає бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Переможець цього протистояння може стати наступним суперником Олександра та побитись за абсолютне чемпіонство у хевівейті.

Цікаво, що Дюбуа вже викликав Усика на реванш ще після другої перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024-го року. Але багато хто не вірить у перемогу "Динаміта" у найближчому поєдинку проти Паркера.