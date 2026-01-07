Чемпіон світу WBO заявив про бажання побитися з колишнім суперником Усика

Фабіо Вордлі заволодів титулом WBO після відмови Усика від чемпіонського поясу. Тепер британський боксер шукає нового суперника.

Він не проти побитися із другом та колишнім суперником Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

З ким може побитися Вордлі?

Британський боксер не проти побитися з Дереком Чісорою. Вордлі заявив, що ветеран хевівейту зараз у гонитві за тим, щоб голосно завершити кар'єру і хоче це зробити у ювілейному 50 поєдинку за титул чемпіона світу.

Він наголосив, що наразі ведуться спільні обговорення щодо можливого поєдинку. Вордлі вважає, що цей бій буде цікавий поціновувачам боксу.

Протягом усієї кар'єри саме я завжди був тим, хто наздоганяв, полював на володарів світових титулів та великих досягнень. Тепер титул у мене, і, гадаю, стало трохи простіше, і я можу трохи розслабитися. Тепер уже за мною "полюють", тож я можу якоюсь мірою обирати. Сподіваюся, перший захист титулу станеться найближчим часом. Можливо, у квітні чи травні,

– висловився Вордлі.

Відзначимо, що раніше Чісора міг побитися з Деонтеєм Вайлдером, якого на бій викликав Олександр Усик. Боксер зі США пояснив, чому не відбувся поєдинок з британським хевівейтером.

Чому Чісора не поб'ється з Вайлдером?

Вайлдер в інтерв'ю Cigar Talk заявив, що вони майже домовилися із Чісорою щодо проведення бою. Проте згодом Усик кинув йому виклик на поєдинок і все змінилося.

"Він був ще одним бійцем, з яким ми вели переговори. Ми просто рухалися в правильному напрямку. Ми говорили про те, що, можливо, на 90% все було готово. Готувались до бою та гарно провести час. Все мало бути добре, я був дуже радий цьому. А потім бам – цей виклик", – сказав Вайлдер.

Що відомо про Вордлі та Чісору?