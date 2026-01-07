Він не проти побитися із другом та колишнім суперником Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.
З ким може побитися Вордлі?
Британський боксер не проти побитися з Дереком Чісорою. Вордлі заявив, що ветеран хевівейту зараз у гонитві за тим, щоб голосно завершити кар'єру і хоче це зробити у ювілейному 50 поєдинку за титул чемпіона світу.
Він наголосив, що наразі ведуться спільні обговорення щодо можливого поєдинку. Вордлі вважає, що цей бій буде цікавий поціновувачам боксу.
Протягом усієї кар'єри саме я завжди був тим, хто наздоганяв, полював на володарів світових титулів та великих досягнень. Тепер титул у мене, і, гадаю, стало трохи простіше, і я можу трохи розслабитися. Тепер уже за мною "полюють", тож я можу якоюсь мірою обирати. Сподіваюся, перший захист титулу станеться найближчим часом. Можливо, у квітні чи травні,
– висловився Вордлі.
Відзначимо, що раніше Чісора міг побитися з Деонтеєм Вайлдером, якого на бій викликав Олександр Усик. Боксер зі США пояснив, чому не відбувся поєдинок з британським хевівейтером.
Чому Чісора не поб'ється з Вайлдером?
Вайлдер в інтерв'ю Cigar Talk заявив, що вони майже домовилися із Чісорою щодо проведення бою. Проте згодом Усик кинув йому виклик на поєдинок і все змінилося.
"Він був ще одним бійцем, з яким ми вели переговори. Ми просто рухалися в правильному напрямку. Ми говорили про те, що, можливо, на 90% все було готово. Готувались до бою та гарно провести час. Все мало бути добре, я був дуже радий цьому. А потім бам – цей виклик", – сказав Вайлдер.
Що відомо про Вордлі та Чісору?
Вордлі за свою кар'єру провів 20 поєдинків у професійному ринзі. За цей час він здобув 19 перемог, а також один бій завершився внічию.
У жовтні 2025 року він бився проти Джозефа Паркера, якого нокаутував в 11 раунді. Таким чином він став головним претендентом на титул Усика, але українець відмовився від чемпіонського пояса, який перейшов до британця.
Нещодавно Ф'юрі висловився щодо можливого бою проти Вордлі. "Циганський король" не виключає можливості побитися з британцем у 2026 році.
Чісора у профі-ринзі провів 49 поєдинків, у тому числі один із них із Усиком. За свою кар'єру досвідчений боксер здобув 36 перемог та зазнав 13 поразок.
Востаннє він бився проти Отто Валліна у 2025 році. Британський боксер нокаутував представника Швеції.