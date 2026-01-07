Він не проти побитися із другом та колишнім суперником Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

З ким може побитися Вордлі?

Британський боксер не проти побитися з Дереком Чісорою. Вордлі заявив, що ветеран хевівейту зараз у гонитві за тим, щоб голосно завершити кар'єру і хоче це зробити у ювілейному 50 поєдинку за титул чемпіона світу.

Він наголосив, що наразі ведуться спільні обговорення щодо можливого поєдинку. Вордлі вважає, що цей бій буде цікавий поціновувачам боксу.

Протягом усієї кар'єри саме я завжди був тим, хто наздоганяв, полював на володарів світових титулів та великих досягнень. Тепер титул у мене, і, гадаю, стало трохи простіше, і я можу трохи розслабитися. Тепер уже за мною "полюють", тож я можу якоюсь мірою обирати. Сподіваюся, перший захист титулу станеться найближчим часом. Можливо, у квітні чи травні,
– висловився Вордлі.

Відзначимо, що раніше Чісора міг побитися з Деонтеєм Вайлдером, якого на бій викликав Олександр Усик. Боксер зі США пояснив, чому не відбувся поєдинок з британським хевівейтером.

Чому Чісора не поб'ється з Вайлдером?

Вайлдер в інтерв'ю Cigar Talk заявив, що вони майже домовилися із Чісорою щодо проведення бою. Проте згодом Усик кинув йому виклик на поєдинок і все змінилося.

"Він був ще одним бійцем, з яким ми вели переговори. Ми просто рухалися в правильному напрямку. Ми говорили про те, що, можливо, на 90% все було готово. Готувались до бою та гарно провести час. Все мало бути добре, я був дуже радий цьому. А потім бам – цей виклик", – сказав Вайлдер.

Що відомо про Вордлі та Чісору?

  • Вордлі за свою кар'єру провів 20 поєдинків у професійному ринзі. За цей час він здобув 19 перемог, а також один бій завершився внічию.

  • У жовтні 2025 року він бився проти Джозефа Паркера, якого нокаутував в 11 раунді. Таким чином він став головним претендентом на титул Усика, але українець відмовився від чемпіонського пояса, який перейшов до британця.

  • Нещодавно Ф'юрі висловився щодо можливого бою проти Вордлі. "Циганський король" не виключає можливості побитися з британцем у 2026 році.

  • Чісора у профі-ринзі провів 49 поєдинків, у тому числі один із них із Усиком. За свою кар'єру досвідчений боксер здобув 36 перемог та зазнав 13 поразок.

  • Востаннє він бився проти Отто Валліна у 2025 році. Британський боксер нокаутував представника Швеції.