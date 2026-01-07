Він не проти побитися із другом та колишнім суперником Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

З ким може побитися Вордлі?

Британський боксер не проти побитися з Дереком Чісорою. Вордлі заявив, що ветеран хевівейту зараз у гонитві за тим, щоб голосно завершити кар'єру і хоче це зробити у ювілейному 50 поєдинку за титул чемпіона світу.

Він наголосив, що наразі ведуться спільні обговорення щодо можливого поєдинку. Вордлі вважає, що цей бій буде цікавий поціновувачам боксу.

Протягом усієї кар'єри саме я завжди був тим, хто наздоганяв, полював на володарів світових титулів та великих досягнень. Тепер титул у мене, і, гадаю, стало трохи простіше, і я можу трохи розслабитися. Тепер уже за мною "полюють", тож я можу якоюсь мірою обирати. Сподіваюся, перший захист титулу станеться найближчим часом. Можливо, у квітні чи травні,

– висловився Вордлі.

Відзначимо, що раніше Чісора міг побитися з Деонтеєм Вайлдером, якого на бій викликав Олександр Усик. Боксер зі США пояснив, чому не відбувся поєдинок з британським хевівейтером.

Чому Чісора не поб'ється з Вайлдером?

Вайлдер в інтерв'ю Cigar Talk заявив, що вони майже домовилися із Чісорою щодо проведення бою. Проте згодом Усик кинув йому виклик на поєдинок і все змінилося.

"Він був ще одним бійцем, з яким ми вели переговори. Ми просто рухалися в правильному напрямку. Ми говорили про те, що, можливо, на 90% все було готово. Готувались до бою та гарно провести час. Все мало бути добре, я був дуже радий цьому. А потім бам – цей виклик", – сказав Вайлдер.

