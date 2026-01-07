Он не против подраться с другом и бывшим соперником Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

С кем может подраться Уордли?

Британский боксер не против подраться с Дереком Чисорой. Уордли заявил, что ветеран хевивейта сейчас в погоне за тем, чтобы громко завершить карьеру и хочет это сделать в юбилейном 50 поединке за титул чемпиона мира.

Он отметил, что сейчас ведутся совместные обсуждения относительно возможного поединка. Уордли считает, что этот бой будет интересен ценителям бокса.

На протяжении всей карьеры именно я всегда был тем, кто догонял, охотился на обладателей мировых титулов и больших достижений. Теперь титул у меня, и, думаю, стало немного проще, и я могу немного расслабиться. Теперь уже за мной "охотятся", так что я могу в какой-то степени выбирать. Надеюсь, первая защита титула произойдет в ближайшее время. Возможно, в апреле или мае,

– высказался Уордли.

Отметим, что ранее Чисора мог подраться с Деонтеем Уайлдером, которого на бой вызвал Александр Усик. Боксер из США объяснил, почему не состоялся поединок с британским хевивейтером.

Почему Чисора не подерется с Уайлдером?

Уайлдер в интервью Cigar Talk заявил, что они почти договорились с Чисорой о проведении боя. Однако впоследствии Усик бросил ему вызов на поединок и все изменилось.

"Он был еще одним бойцом, с которым мы вели переговоры. Мы просто двигались в правильном направлении. Мы говорили о том, что, возможно, на 90% все было готово. Готовились к бою и хорошо провести время. Все должно было быть хорошо, я был очень рад этому. А потом бам – этот вызов", – сказал Уайлдер.

Что известно об Уордли и Чисоре?