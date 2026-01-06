Уайлдер в очередной раз высказался о потенциальном бое с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Remember K.I.S.S. by Heather Gabrielle.
Что сказал Уайлдер о бое с Усиком?
Уайлдер заявил, что будет драться против Усика в середине 2026 года. По словам американского боксера, этот год вообще является одним из важнейших в его карьере.
В первой половине года мы готовим кое-что важное. И планирую драться за чемпионство в супертяжелом весе против Александра Усика в середине этого года за все титулы. Дай Бог. Знаете, я с нетерпением жду и не могу дождаться. Я так взволнован,
– сказал Уайлдер.
Отметим, что ранее Тайсон Фьюри высказался о бое Усик – Уайлдер. Британский боксер объяснил, почему украинец выбрал в соперники американского супертяжа.
Почему Усик хочет драться с Уайлдером?
Фьюри в интервью Boxing News Online заявил, что Усик теперь не будет искать дешевые бои, после того, как получил большие гонорары за два поединка с ним в 2024 году. По мнению британца, поединок с Уайлдером принесет украинцу немалые средства.
"После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером", – сказал Фьюри.
Усик – Уайлдер: что известно о бое?
По данным СМИ, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце зимы или в начале весны 2026 года. Тогда как Эгис Климас, менеджер украинца, сообщил, что ориентировочная дата организации поединка апрель или май этого года.
Ранее Сергей Лапин рассказал, где может состояться бой Усик – Уайлдер. Директор команды украинского боксера заявил, что сейчас продолжаются переговоры относительно того, где будет проходить противостояние, но в приоритете – "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе.
Отметим, что ранее Уайлдер уже говорил о бое с Усиком. Американский боксер рассказал, как планирует одолеть украинского чемпиона в очном противостоянии.
Также в СМИ недавно предположили, что будет делать Уайлдер с Усиком в очном противостоянии.