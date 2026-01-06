Уайлдер в очередной раз высказался о потенциальном бое с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Remember K.I.S.S. by Heather Gabrielle.

Что сказал Уайлдер о бое с Усиком?

Уайлдер заявил, что будет драться против Усика в середине 2026 года. По словам американского боксера, этот год вообще является одним из важнейших в его карьере.

В первой половине года мы готовим кое-что важное. И планирую драться за чемпионство в супертяжелом весе против Александра Усика в середине этого года за все титулы. Дай Бог. Знаете, я с нетерпением жду и не могу дождаться. Я так взволнован,

– сказал Уайлдер.

Отметим, что ранее Тайсон Фьюри высказался о бое Усик – Уайлдер. Британский боксер объяснил, почему украинец выбрал в соперники американского супертяжа.

Почему Усик хочет драться с Уайлдером?

Фьюри в интервью Boxing News Online заявил, что Усик теперь не будет искать дешевые бои, после того, как получил большие гонорары за два поединка с ним в 2024 году. По мнению британца, поединок с Уайлдером принесет украинцу немалые средства.

"После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером", – сказал Фьюри.

Усик – Уайлдер: что известно о бое?