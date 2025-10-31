Непереможний боксер зізнався, чи є слабкі сторони в Усика

Фабіо Вордлі 25 жовтня нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Британський боксер заговорив про непереможність абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Фабіо Вордлі вчергове заявив, що може завдати Олександру Усику дебютної поразки у його кар'єрі. Британський боксер впевнений, що Усика можна перемогти, передає 24 Канал із посиланням на Ariel Helwani.

Як здолати Усика на думку Вордлі?

Британець запевнив, що Усик, як і всі інші боксери, мають слабкі сторони.

Я вже довів, що поки я дихаю і стою на ногах, залишаюся небезпечним для будь-кого – навіть для Усика. Надважка вага – це дуже небезпечна гра. Олександр – боксер із покоління талантів, але він не непереможний. Так, у нього мінімум слабких сторін, знайти їх складно, але вони все ж існують,

– заявив Вордлі.

Промоутер Френк Воррен розповів, що нарізі тривають перемовини щодо поєдинку Усик – Вордлі.

"Ми ведемо переговори. Якщо ми не досягнемо домовленості, справа перейде до промоутерських торгів. Хто виграє торги – той визначить місце проведення бою, дату, і контракти мають бути підписані. Після цього пан Усик або підпише угоду, або ні. Якщо підпише – матимемо бій, якщо ні – Фабіо стане чемпіоном і битиметься з іншим суперником", – процитувало слова Воррена видання Boxing Scene.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вордлі?