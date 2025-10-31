Непереможний боксер зізнався, чи є слабкі сторони в Усика
- Фабіо Вордлі вважає, що може перемогти Олександра Усика, оскільки вважає, що у нього є слабкі сторони.
- Промоутерські переговори щодо бою Усик – Вордлі тривають, і якщо не досягнуть домовленості, питання вирішуватиметься на промоутерських торгах.
Фабіо Вордлі 25 жовтня нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Британський боксер заговорив про непереможність абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Фабіо Вордлі вчергове заявив, що може завдати Олександру Усику дебютної поразки у його кар'єрі. Британський боксер впевнений, що Усика можна перемогти, передає 24 Канал із посиланням на Ariel Helwani.
Читайте також Я спілкувався з ним по FaceTime, – Чісора розповів, коли битиметься Усик
Як здолати Усика на думку Вордлі?
Британець запевнив, що Усик, як і всі інші боксери, мають слабкі сторони.
Я вже довів, що поки я дихаю і стою на ногах, залишаюся небезпечним для будь-кого – навіть для Усика. Надважка вага – це дуже небезпечна гра. Олександр – боксер із покоління талантів, але він не непереможний. Так, у нього мінімум слабких сторін, знайти їх складно, але вони все ж існують,
– заявив Вордлі.
Промоутер Френк Воррен розповів, що нарізі тривають перемовини щодо поєдинку Усик – Вордлі.
"Ми ведемо переговори. Якщо ми не досягнемо домовленості, справа перейде до промоутерських торгів. Хто виграє торги – той визначить місце проведення бою, дату, і контракти мають бути підписані. Після цього пан Усик або підпише угоду, або ні. Якщо підпише – матимемо бій, якщо ні – Фабіо стане чемпіоном і битиметься з іншим суперником", – процитувало слова Воррена видання Boxing Scene.
Що відомо про ймовірний бій Усик – Вордлі?
У ЗМІ вже заговорили, що поєдинок може відбутись у першій половині 2026 року. Френк Воррен додавав, що на кону протистояння стоятимуть чотири чемпіонські титули. Його слова процитувало видання BBC.
Цікаво, що Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, не бачить сенсу Олександру битись із Вордлі.
Також у пресі з'явилась інформація, що бій Усик – Вордлі може зірватись через українського чемпіона. Начебто Олександр не хоче ризикувати усім заради неприбуткового двобою.
Якщо Усик таки відмовиться від бою проти Вордлі, то Фабіо може отримати у суперники Мозеса Ітауму.