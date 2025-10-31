Непобедимый боксер признался, есть ли слабые стороны у Усика
- Фабио Уордли считает, что может победить Александра Усика, поскольку считает, что у него есть слабые стороны.
- Промоутерские переговоры по бою Усик – Уордли продолжаются, и если не достигнут договоренности, вопрос будет решаться на промоутерских торгах.
Фабио Уордли 25 октября нокаутировал Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Британский боксер заговорил о непобедимости абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Фабио Уордли в очередной раз заявил, что может нанести Александру Усику дебютное поражение в его карьере. Британский боксер уверен, что Усика можно победить, передает 24 Канал со ссылкой на Ariel Helwani.
Как одолеть Усика по мнению Уордли?
Британец заверил, что Усик, как и все другие боксеры, имеют слабые стороны.
Я уже доказал, что пока я дышу и стою на ногах, остаюсь опасным для любого – даже для Усика. Супертяжелый вес – это очень опасная игра. Александр – боксер из поколения талантов, но он не непобедим. Да, у него минимум слабых сторон, найти их сложно, но они все же существуют,
– заявил Уордли.
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что сейчас продолжаются переговоры о поединке Усик – Уордли.
"Мы ведем переговоры. Если мы не достигнем договоренности, дело перейдет к промоутерским торгам. Кто выиграет торги – тот определит место проведения боя, дату, и контракты должны быть подписаны. После этого господин Усик или подпишет соглашение, или нет. Если подпишет – будем иметь бой, если нет – Фабио станет чемпионом и будет драться с другим соперником", – процитировало слова Уоррена издание Boxing Scene.
Что известно о вероятном бое Усик – Уордли?
В СМИ уже заговорили, что поединок может состояться в первой половине 2026 года. Фрэнк Уоррен добавлял, что на кону противостояния будут стоять четыре чемпионских титула. Его слова процитировало издание BBC.
Интересно, что Александр Красюк, бывший промоутер Усика, не видит смысла Александру драться с Уордли.
Также в прессе появилась информация, что бой Усик – Уордли может сорваться из-за украинского чемпиона. Вроде бы Александр не хочет рисковать всем ради неприбыльного поединка.
Если Усик таки откажется от боя против Уордли, то Фабио может получить в соперники Мозеса Итауму.