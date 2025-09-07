Британець висловився про потенційний бій з "Королем хевівейту". Зокрема, Вордлі поділився думками про те, як почуватиметься, якщо битиметься проти Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.
Читайте також "Я бачив фінал Алі": чому Усику треба завершити боксерську кар'єру
Як Вордлі висловився про бій з Усиком?
Фабіо Вордлі наголосив, що, якщо битиметься проти Олександра Усика, це ніби замкнулося коло. Британський боксер розповів, що український чемпіон був першим, з ким він їздив на тренувальний табір в Україну.
Окрім того, Вордлі підкреслив, що на початку його кар'єри Усик один із перших, хто побачив у ньому щось особливе. Тому Олександр запросив на тренування саме Фабіо, зокрема, бути спаринг-партнером.
А через 6-7 років я виходжу проти нього вже в бою за всі пояси. Це була б неймовірна історія,
– сказав Вордлі.
Нагадаємо, що востаннє Фабіо Вордлі бився 7 червня 2025 року. Тоді британський боксер переміг Джастіса Гуні технічним нокаутом у десятому раунді поєдинку у Лондоні.
Що відомо про Вордлі?
Фабіо Вордлі є тимчасовим чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі.
25 жовтня 2025 року Фабіо Вордлі битиметься проти Джозефа Паркера.
За результатами бою Паркер – Фордлі визначиться, хто стане претендентом на поєдинок проти Олександра Усика.
За свою кар'єру Вордлі провів 19 поєдинків. Британський боксер виграв у 18 боях, а також одна нічия.