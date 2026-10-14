На боксерів чекає довгоочікуваний реванш за чемпіонський пояс WBO у надважкій вазі, який Дюбуа відібрав у Вордлі під час їхнього першого бою в травні цього року. В ефірі talkSPORT Сміт пояснив свою позицію, звернувши увагу на численні пошкодження обличчя спортсмена та рубцеві зміни в ділянці носа.

Пол Сміт: "Якою ціною ти залишаєшся в цій грі?"

Сміт зазначив, що після першого бою, де Вордлі отримав серйозні травми ока та носа, виходити на ринг стає дедалі небезпечніше.

Він заробив купу грошей. У нього гарне, комфортне життя. Він уже був чемпіоном світу у важкій вазі. Питання в тому, якою ціною він хоче залишатися в цій грі? У мене не буде жодних проблем, якщо він вирішить більше не битися після цього реваншу,

– наголосив він.

Аналітик Саймон Джордан підтримав побоювання колеги, заявивши, що травмований ніс Вордлі може "відкритися" вже в першому раунді від першого ж жорсткого джебу Дюбуа, оскільки хрящ і кістка після попередньої операції або реабілітації ще не сформувалися повністю. На думку Джордана, цей бій точно не триватиме так довго, як перший, і завершиться достроковою перемогою Дюбуа.

Історія протистояння

Вона розпочалася в жовтні 2025 року, коли Вордлі нокаутував Джозефа Паркера, завоював тимчасовий титул WBO та став обов'язковим претендентом на повноцінний чемпіонський пояс, який належав Олександру Усику. Організація зобов'язала українця провести захист проти британця, однак у листопаді 2025 року Усик звільнив титул, після чого Вордлі отримав статус повноцінного чемпіона світу.

Перший поєдинок між Вордлі та Дюбуа відбувся в травні в Манчестері. Фабіо двічі відправив суперника в нокдаун у стартових трьох раундах, проте згодом Дюбуа перехопив ініціативу й здобув перемогу технічним нокаутом в одинадцятому раунді. Ця поразка стала для Вордлі першою в професійній кар'єрі.

Попри невдалий результат, 31-річний британець зберігає оптимізм. Він переконаний, що проаналізував помилки та зробив необхідні висновки, а тепер готовий повернути чемпіонський титул у реванші, який відбудеться на лондонській арені O2.