Боксеров ждет долгожданный реванш за чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе, который Дюбуа отобрал у Уордли во время их первого боя в мае этого года. В эфире talkSPORT Смит объяснил свою позицию, обратив внимание на многочисленные повреждения лица спортсмена и рубцовые изменения в области носа.

Пол Смит: "Какой ценой ты остаешься в этой игре?"

Смит отметил, что после первого боя, в котором Уордли получил серьезные травмы глаза и носа, выходить на ринг становится все опаснее.

Он заработал кучу денег. У него хорошая, комфортная жизнь. Он уже был чемпионом мира в тяжелом весе. Вопрос в том, какой ценой он хочет оставаться в этом спорте? У меня не будет никаких проблем, если он решит больше не драться после этого реванша,

– подчеркнул он.

Аналитик Саймон Джордан поддержал опасения коллеги, заявил, что травмированный нос Уордли может "раскрыться" уже в первом раунде от первого же жесткого джеба Дюбуа, поскольку хрящ и кость после предыдущей операции или реабилитации еще не сформировались полностью. По мнению Джордана, этот бой точно не продлится так долго, как первый, и завершится досрочной победой Дюбуа.

История противостояния

Она началась в октябре 2025 года, когда Уордли нокаутировал Джозефа Паркера, завоевал временный титул WBO и стал обязательным претендентом на полноценный чемпионский пояс, принадлежавший Александру Усику. Организация обязала украинца провести защиту против британца, однако в ноябре 2025 года Усик уволил титул, после чего Уордли получил статус полноценного чемпиона мира.

Первый поединок между Уордли и Дюбуа состоялся в мае в Манчестере. Фабио дважды отправлял соперника в нокдаун в первых трех раундах, однако впоследствии Дюбуа перехватил инициативу и одержал победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Это поражение стало для Уордли первым в профессиональной карьере.

Несмотря на неудачный результат, 31-летний британец сохраняет оптимизм. Он убежден, что проанализировал ошибки и сделал необходимые выводы, а теперь готов вернуть чемпионский титул в весовой категории в матче-реванше, который состоится на лондонской арене O2.