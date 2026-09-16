Він з повагою сприйняв оцінку Усика, однак зазначив, що їхні боксерські шляхи та досвід суттєво відрізняються. Про це повідомляє видання DAZN Boxing.

Вордлі звернувся до Усика

Водночас він пообіцяв попрацювати над помилками.

Джеб, джеб, де джеб? Фабіо, де джеб? Дивіться, з огляду на все, що він зробив і чого досяг, а також на його досвід, не можна ігнорувати його слова. Але я – це не він. У мене не було такої підготовки, такого досвіду та стільки часу в боксі, як у нього. Пане Усику, я працюю над своїм джебом. Обіцяю, що намагатимуся діяти краще заради Вас,

– заявив Вордлі.

Вордлі відреагував на критику Усика: дивіться відео

Нагадаємо, що Усик звернув увагу на технічні недоліки Вордлі під час його травневого бою проти Дюбуа за пояс WBO. Тоді Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді, при цьому Вордлі двічі побував у нокдауні – у першому та третьому раундах.

Британські спортсмени вже домовилися про другий поєдинок. Реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня. Статусне протистояння прийматиме арена O2 в Лондоні.