Напередодні реваншу британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора, поділився своїми очікуваннями від майбутнього протистояння. Про це пише Boxing News Online.

Чому Чісора розкритикував реванш між Вордлі та Дюбуа

На думку Чісори, другий поєдинок між британцями навряд чи відрізнятиметься від їхньої першої зустрічі.

Я не знаю, навіщо нам цей реванш. Бій буде таким самим. Цей ніс знову розсічуть,

– сказав він.

Реванш Вордлі – Дюбуа відбудеться 17 жовтня в Лондоні на O2 Arena. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO, яким наразі володіє Дюбуа.

У першому бою Вордлі приголомшив суперника вже на початку зустрічі, відправивши його в нокдаун, а в третьому раунді зумів повторити цей успіх. Однак Дюбуа зумів переломити хід бою. Чемпіон завдав Вордлі серйозних пошкоджень, зокрема розбив йому ніс та око, після чого в 11-му раунді рефері зупинив поєдинок і зафіксував перемогу Даніеля технічним нокаутом.

Таким чином, Вордлі зазнав першої поразки у професійній кар'єрі та втратив титул WBO. Майже одразу після завершення бою Фабіо активував пункт про реванш.

Наразі обидва британці проводять підготовку до другого очного протистояння, яке вже офіційно підтверджене.