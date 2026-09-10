Накануне реванша британский боксер в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка. Об этом пишет Boxing News Online.

Почему Чисора раскритиковал реванш между Уордли и Дюбуа

По мнению Чисоры, второй поединок между британцами вряд ли будет отличаться от их первой встречи.

Я не знаю, зачем нам этот реванш. Бой будет таким же. Этот нос снова рассекут,

– сказал он.

Реванш Уордли – Дюбуа состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO, которым в настоящее время владеет Дюбуа.

В первом бою Уордли ошеломил соперника уже в начале встречи, отправив его в нокдаун, а в третьем раунде сумел повторить этот успех. Однако Дюбуа сумел переломить ход боя. Чемпион нанес Уордли серьезные повреждения, в частности сломал ему нос и повредил глаз, после чего в 11-м раунде рефери остановил поединок и зафиксировал победу Даниэля техническим нокаутом.

Таким образом, Уордли потерпел первое поражение в профессиональной карьере и лишился титула WBO. Почти сразу после завершения боя Фабио активировал пункт о реванше.

В настоящее время оба британца готовятся ко второму очному противостоянию, которое уже официально подтверждено.