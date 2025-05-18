Син легендарного боксера знищив суперника: відео брутального нокауту

В ніч з 17 на 18 травня відбувся грандіозний вечір боксу на арені "Thunder Studio". у Лонг-Біч (Каліфонія). В одному з поєдинків спортивного шоу Фернандо Варгас-молодший бився проти Гонсало Гастон Корії.

Поєдинок відбувся у першій середній ваговій категорії. Варгас-молодший здобув ефектну перемогу над Корією, повідомлєя 24 канал. Читайте також Зірковий українець Богачук впевнено переміг Фокса за одноголосним рішенням суддів Варгас-молодший розбив Корію Бій між Фернандо Варгасом-молодшим та Гонсало Гастоном Корією завершився достроково. Син легенди боксу у четвертому раунді бою провів чудову комбінацію з прямого бокового та лівого прямого ударів. Корія після серії ударів Варгаса-молодшого опинився на канвасі. Рефері ухвалив рішення негайно завершити поєдинок. Варгас-молодший нокаутував Корію: дивіться відео Нагадаємо, що Фернадо Варгас-молодший є сином легендарного боксера Фернандо Варгаса-старшого, який був чемпіоном світу за версією WBA та IBF.