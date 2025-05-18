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18 травня, 16:44
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Син легендарного боксера знищив суперника: відео брутального нокауту

Єгор Торяник
Основні тези
  • Фернандо Варгас-молодший здобув перемогу над Гонсало Гастоном Корією у четвертому раунді на вечорі боксу в Каліфорнії.
  • Варгас-молодший є сином колишнього чемпіона світу Фернандо Варгаса-старшого.

В ніч з 17 на 18 травня відбувся грандіозний вечір боксу на арені "Thunder Studio". у Лонг-Біч (Каліфонія). В одному з поєдинків спортивного шоу Фернандо Варгас-молодший бився проти Гонсало Гастон Корії.

Поєдинок відбувся у першій середній ваговій категорії. Варгас-молодший здобув ефектну перемогу над Корією, повідомлєя 24 канал.

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Варгас-молодший розбив Корію

Бій між Фернандо Варгасом-молодшим та Гонсало Гастоном Корією завершився достроково. Син легенди боксу у четвертому раунді бою провів чудову комбінацію з прямого бокового та лівого прямого ударів.

Корія після серії ударів Варгаса-молодшого опинився на канвасі. Рефері ухвалив рішення негайно завершити поєдинок.

Варгас-молодший нокаутував Корію: дивіться відео

Нагадаємо, що Фернадо Варгас-молодший є сином легендарного боксера Фернандо Варгаса-старшого, який був чемпіоном світу за версією WBA та IBF.