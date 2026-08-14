Обіцяє перемогти навіть Усика: зірковий боєць склав рейтинг найкращих боксерів світу

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович поділився своєю думкою щодо найкращих боксерів дивізіону на цей момент. Він склав топ-5 бійців, до якого потрапив Олександр Усик.

Хргович обрав саме 39-річного ексчемпіона світу з України лідером рейтингу, повідомляє Boxing News Online.

Топ-5 боксерів світу за версією Хрговича

Він не включив до списку Мозеса Ітауму, проти якого битиметься вже 29 серпня. Натомість хорватський гігант розмістив самого себе на четвертому місці.

Олександр Усик – номер один, безумовно. Номер два – Дюбуа. Номер три – Агіт Кабаєл. Номер чотири – я. Номер п'ять – Тайсон Ф'юрі,

– сказав Хргович.

Що цікаво, 34-річний хорват переконаний, що може перемогти будь-якого суперника з цього рейтингу.

"Я думаю, що можу перемогти їх усіх, але наразі це має бути правильний рейтинг, заснований на їхніх досягненнях", – резюмував він.

Нагадаємо, бій Ітаума – Хргович відбудеться на лондонській O2 Arena, а на кону зустрічі буде чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі. Донедавна цей титул належав Усику, проте він наприкінці червня зробив усі свої пояси вакантними.

У межах шоу у Лондоні свій поєдинок проведе колишній чемпіон світу з України Денис Берінчик. Його суперником стане Сем Ноукс.

Для Берінчика це перший бій після того, як у лютому 2025 року він поступився нокаутом Кейшону Девісу, внаслідок чого втратив титул WBO.