IBF призначила фінальний елімінатор зірковому боксеру, який кинув виклик Дюбуа

Філіп Хргович нещодавно переміг досвідченого Джо Джойса. Таким чином хорватський боксер закрив поразку у минулому поєдинку та крокує до вершини надважкого дивізіону.

Тепер Хргович зможе вийти на бій за звання обов'язкового претендента на титул IBF. Міжнародна федерація боксу знайшла суперника хорвату, пише 24 канал із посиланням на інсайдера Дена Рафаеля.

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З ким битиметься Хргович

Міжнародна федерація боксу призначила фінальний елімінатор для Філіпа Хрговича. Суперником хорватського боксера стане кубинець Френк Санчес.

Відомо, що команди боксерів вже розпочали перемовини, щоб організувати бій. Якщо поєдинок між Хрговичем та Санчесом відбудеться, то переможець стане обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Даніель Дюбуа.

До слова. Філіп Хргович за кар'єру провів 19 поєдинків. У професійному ринзі хорват здобув 18 перемог (14 – нокаутом) та зазнав одніє поразки.

Цікаво, що Філіп Хргович вже бився проти Даніеля Дюбуа у червні минулого року. Тоді хорватський боксер зазнав першої та поки що єдиної поразки у професійному ринзі.

В останньому бою Хргович протистояв Джо Джойсу. Філіп одноголосним рішенням здолав британця та заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.