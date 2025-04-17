Теперь Хргович сможет выйти на бой за звание обязательного претендента на титул IBF. Международная федерация бокса нашла соперника хорвату, пишет 24 канал со ссылкой на инсайдера Дэна Рафаэля.

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С кем будет драться Хргович

Международная федерация бокса назначила финальный элиминатор для Филипа Хрговича. Соперником хорватского боксера станет кубинец Фрэнк Санчес.

Известно, что команды боксеров уже начали переговоры, чтобы организовать бой. Если поединок между Хрговичем и Санчесом состоится, то победитель станет обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Даниэль Дюбуа.

К слову. Филип Хргович за карьеру провел 19 поединков. В профессиональном ринге хорват одержал 18 побед (14 – нокаутом) и потерпел одно поражение.

Интересно, что Филипп Хргович уже дрался против Даниэля Дюбуа в июне прошлого года. Тогда хорватский боксер потерпел первое и пока единственное поражение в профессиональном ринге.

В последнем бою Хргович противостоял Джо Джойсу. Филипп единогласным решением одолел британца и заявил, что хочет провести реванш с Даниэлем Дюбуа.