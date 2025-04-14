Хргович висловився стосовно наступного суперника. Хорват готовий битися проти 20-річного Мозеса Ітауми, якого порівнюють з Майком Тайсоном, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
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Хргович про бій з Ітаумою
Філіп Хргович вважає Мозеса Ітауму чудовим боксером з хорошою технікою. Проте хорватський боксер вважає, що переспективний британець не бився із серйозним суперником.
Хргович порівняв Ітауму з Джаредом Андерсоном. Філіп заявив, що американець також добре починав як Мозес, але до першого серйозного суперника у кар'єрі.
Я більш ніж охоче прийму бій з ним. Він ще молодий, і їм слід обережно підбирати йому суперників, не поспішати з важкими боями. Подивимось, чи є в нього серце воїна,
– сказав Хргович.
Нагадаємо, що Філіп Хргович бився проти Джо Джойса у квітні 2025 року. Хорват переміг британського боксера та реабілітувався після поразки від Даніеля Дюбуа.
Раніше Мозес Ітаума дізнався ім'я наступного суперника, з яким розділить ринг. Британець битиметься у травні цього року у Шотландії.