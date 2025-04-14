Хргович высказался относительно следующего соперника. Хорват готов драться против 20-летнего Мозеса Итаумы, которого сравнивают с Майком Тайсоном, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Хргович о бое с Итаумой

Филип Хргович считает Мозеса Итауму замечательным боксером с хорошей техникой. Однако хорватский боксер считает, что перспективный британец не дрался с серьезным соперником.

Хргович сравнил Итауму с Джаредом Андерсоном. Филипп заявил, что американец также хорошо начинал как Мозес, но до первого серьезного соперника в карьере.

Я более чем охотно приму бой с ним. Он еще молод, и им следует осторожно подбирать ему соперников, не спешить с тяжелыми боями. Посмотрим, есть ли у него сердце воина,

– сказал Хргович.

Напомним, что Филип Хргович дрался против Джо Джойса в апреле 2025 года. Хорват победил британского боксера и реабилитировался после поражения от Даниэля Дюбуа.

Ранее Мозес Итаума узнал имя следующего соперника, с которым разделит ринг. Британец будет драться в мае этого года в Шотландии.