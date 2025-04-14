"Чи є в нього серце воїна": зірковий боксер готовий побитись з "Новим Майком Тайсоном"

Філіп Хргович нещодавно переміг Джо Джойса у видовищному поєдинку. Тепер зірковий хорватський боксер готується до нового виклику у кар'єрі.

Хргович висловився стосовно наступного суперника. Хорват готовий битися проти 20-річного Мозеса Ітауми, якого порівнюють з Майком Тайсоном, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Хргович про бій з Ітаумою

Філіп Хргович вважає Мозеса Ітауму чудовим боксером з хорошою технікою. Проте хорватський боксер вважає, що переспективний британець не бився із серйозним суперником.

Хргович порівняв Ітауму з Джаредом Андерсоном. Філіп заявив, що американець також добре починав як Мозес, але до першого серйозного суперника у кар'єрі.

Я більш ніж охоче прийму бій з ним. Він ще молодий, і їм слід обережно підбирати йому суперників, не поспішати з важкими боями. Подивимось, чи є в нього серце воїна,

– сказав Хргович.

Нагадаємо, що Філіп Хргович бився проти Джо Джойса у квітні 2025 року. Хорват переміг британського боксера та реабілітувався після поразки від Даніеля Дюбуа.

Раніше Мозес Ітаума дізнався ім'я наступного суперника, з яким розділить ринг. Британець битиметься у травні цього року у Шотландії.