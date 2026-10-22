Чемпіон світу принизив російського боксера

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі хорват Філіп Хргович виступив із різкою критикою на адресу інших володарів титулів у дивізіоні, назвавши їх "фальшивими". Найбільше від хорватського боксера дісталося представнику країни-агресорки Мурату Гассієву, якого Хргович іронічно розкритикував за фізичні габарити.

Про це хорватський боксер заявив у своєму інтерв'ю The Ariel Helwani Show. Він не став підбирати слів, оцінюючи російського боксера, який наразі утримує титул WBA Regular.

"Він карлик із крузервейту": Хргович про Гассієва

Він також додав, що йому байдуже до можливих образ із боку опонентів, оскільки такі жорсткі висловлювання є "просто частиною боксу та гри".

Гассієв – російський карлик. Йому тут не місце. Він карлик із крузервейту (першої важкої ваги), який нікого не переміг у надважкому дивізіоні. Тому я не вважаю його таким уже хорошим боксером,

– наголосив Хргович у коментарі для The Sun.

Дісталося Дюбуа та Кабаєлу

Окрім Гассієва, під шквал критики лідера IBF потрапили й топ-боксери.

Даніеля Дюбуа Хргович назвав нелегітимним чемпіоном, оскільки той відібрав пояс у Фабіо Вордлі. Сам поєдинок Вордлі проти Джозефа Паркера хорват вважає "великим пограбуванням", де Вордлі не мав перемагати.

Якщо ти перемагаєш фальшивого чемпіона, то й сам стаєш таким,

– пояснив Філіп.

Агіта Кабаєла хорват звинуватив у тому, що той отримав свій чемпіонський пояс без реального поєдинку.

За словами Хрговича, Гассієв опинився у такій самій ситуації, адже також отримав свій статус без гучних звитяг у рингу.

Контекст та ситуація в дивізіоні

Нагадаємо, сам Хргович завоював вакантний титул IBF наприкінці серпня, здолавши технічним нокаутом британського представника Мозеса Ітауму.

Натомість навколо титулів Гассієва наразі триває серйозний скандал. Після того як Олександр Усик звільнив свої пояси, Гассієв автоматично став повноправним чемпіоном світу WBA. Проте згодом Світова боксерська асоціація вирішила розіграти вакантний титул "суперчемпіона" (WBA Super) у поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Росіянина нібито без його згоди "понизили" до статусу регулярного чемпіона (WBA Regular). Це викликало обурення у Гассієва, який уже встиг публічно звинуватити організацію в "кабінетних інтригах".