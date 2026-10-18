У суботу, 17 жовтня, відбувся довгоочікуваний реванш між британцями. Чим завершився поєдинок цього разу та хто святкував перемогу, розповість 24 Канал.

Хто переміг у бою Дюбуа – Вордлі

Дюбуа агресивно розпочав поєдинок, одразу захопивши ініціативу та змусивши Вордлі працювати під постійним тиском. Британець діяв упевнено й рішуче, прагнучи якомога швидше завершити бій достроково. Його налаштованість дала результат – Дюбуа здобув перемогу вже у другому раунді.

Нагадаємо, що в першому поєдинку Дюбуа нокаутував Вордлі в 11-му раунді. Цього разу чемпіону знадобилося значно менше часу, щоб здолати суперника.

Таким чином, він успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Після цього бою професійний рекорд Дюбуа становить 27 поєдинків: 24 перемоги, 23 з яких здобуті нокаутом, та 3 поразки.

Для Ворді це друга поразка в професійній кар'єрі, і обидва рази він поступився саме Дюбуа. Його професійний рекорд становить 23 поєдинки: 20 перемог, з яких 19 нокаутом, 2 поразки та 1 нічия.