В субботу, 17 октября, состоялся долгожданный реванш между британцами. Как завершился поединок на этот раз и кто праздновал победу, расскажет 24 Канал.

Кто победил в бою Дюбуа – Уордли

Дюбуа агрессивно начал поединок, сразу захватив инициативу и заставив Уордли работать под постоянным давлением. Британец действовал уверенно и решительно, стремясь как можно быстрее завершить бой досрочно. Его настрой дал результат – Дюбуа одержал победу уже во втором раунде.

Напомним, что в первом поединке Дюбуа нокаутировал Уордли в 11-м раунде. На этот раз чемпиону понадобилось значительно меньше времени, чтобы одолеть соперника.

Таким образом, он успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

После этого боя профессиональный рекорд Дюбуа составляет 27 боев: 24 победы, 23 из которых одержаны нокаутом, и 3 поражения.

Для Уордли это второе поражение в профессиональной карьере, и оба раза он уступил именно Дюбуа. Его профессиональный рекорд составляет 23 поединка: 20 побед, из которых 19 нокаутом, 2 поражения и 1 ничья.