Легендарний американський боксер Майк Тайсон висловив підтримку своєму тезці напередодні протистояння двох колишніх чемпіонів світу в надважкій вазі. Про свою позицію він розповів в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, пише Boxing News.

Фаворит Майка Тайсона у бою Ф'юрі – Джошуа

Вихід боксерів на ринг запланований у ніч на 12 грудня, приблизно о 03:00 за київським часом.

Тайсона назвали на мою честь, тому я завжди за Тайсона. Було б чудово, якби він переміг Джошуа,

– заявив Майк Тайсон.

Деталі бою Ф'юрі – Джошуа

Трансляцію історичного протистояння в усьому світі забезпечить стримінгова платформа Netflix.

Інтерес до поєдинку підтвердився під час продажу квитків: усі 80 тисяч місць на стадіоні розкупили за 40 – 60 хвилин після старту продажів 9 жовтня. За наявною інформацією, в онлайн-черзі перебували понад 500 тисяч людей.

Напередодні бою Джошуа повернувся до співпраці з тренером Беном Девісоном і залучив до своєї команди фахівців із табору українського боксера Олександра Усика.

Професійний рекорд Ф'юрі налічує 39 поєдинків: 36 перемог, з яких 25 здобуто нокаутом, 2 поразки та 1 нічия. На рахунку Джошуа – 30 перемог, зокрема 27 нокаутом, і 4 поразки.