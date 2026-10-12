Легендарный американский боксер Майк Тайсон выразил поддержку своему тезке накануне поединка двух бывших чемпионов мира в супертяжелом весе. О своей позиции он рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, пишет Boxing News.

Фаворит Майка Тайсона в бою Джошуа – Фьюри

Выход боксеров на ринг запланирован в ночь на 12 декабря, примерно в 03:00 по киевскому времени.

Тайсона назвали в мою честь, поэтому я всегда за Тайсона. Было бы замечательно, если бы он победил Джошуа,

– заявил Майк Тайсон.

Подробности боя Фьюри — Джошуа

Трансляцию исторического противостояния по всему миру обеспечит стриминговая платформа Netflix.

Интерес к поединку подтвердился во время продажи билетов: все 80 тысяч мест на стадионе были раскуплены за 40 – 60 минут после начала продаж 9 октября. По имеющейся информации, в онлайн-очереди находилось более 500 тысяч человек.

Накануне боя Джошуа возобновил сотрудничество с тренером Беном Дэвисоном и привлек в свою команду специалистов из лагеря украинского боксера Александра Усика.

Профессиональный рекорд Фьюри насчитывает 39 поединков: 36 побед, из которых 25 одержаны нокаутом, 2 поражения и 1 ничья. На счету Джошуа – 30 побед, в том числе 27 нокаутом, и 4 поражения.