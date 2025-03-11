Легендарний боксер категорично висловився стосовно гіпотетичного бою проти бійця-блогера. Мейвезер розповів, як би закінчився його поєдинок з Полом, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Чи зміг би Мейвезер побити Пола

Флойд Мейвезер безапеляційно назвав переможця бою між ним та блогером Джейком Полом. Легенда боксу безсумнівно вважає, що він може здолати американця.

Мейвезер підкреслив, що навіть попри велику різницю у віці у Пола немає шансів. Легендарний Флойд зазначив, що блогер не завдав би йому труднощів в очному протистоянні.

Як би пройшов мій бій з Полом? Я його дуже легко переможу й у 48 років,

– сказав Мейвезер.

Зазначимо, що Флойд Мейвезер бився проти брата Джейка Пола Логана у 2021 році. За правилами переможця поєдинку не обирали, але за записками експертів Мейвезер переміг.

Нагадаємо, що Флойд Мейвезер провів у професійному ринзі 50 поєдинків. На пенсію легендарний боксер пішов непереможеним, вигравши усі свої бої за кар'єру.